F1: Pirelli testa pneus de 2021 no TL2 do Bahrein e Abu Dhabi

As equipas da Fórmula 1 vão voltar a ter a oportunidade de experimentar os pneus de 2021 na segunda sessão de treinos livres da primeira corrida no Bahrein e no Abu Dhabi, depois de o fazerem no Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve.

Tendo já sido testados no Grande Prémio de Portugal, a Pirelli, com Mario Isola, explicou que “fornecemos diferentes protótipos a diferentes equipas. Nem todas puderam experimentar o mesmo, pelo que esse é agora o plano. Vamos testar na primeira corrida do Bahrein, com o circuito mais conhecido e em Abu Dhabi”.

Mario Isola também explicou que os pneus para 2021 terão uma construção diferente, com os pneus dianteiros a serem os que mudam mais: “Decidimos homologar uma nova construção para os pneus dianteiros e uma nova construção para os traseiros. Na frente é onde está a maior diferença”.