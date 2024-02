F1, Pirelli termina testes em Jerez: agora só em abril | AutoSport

A Pirelli terminou os testes planeados para esta fase do ano, que antecede a temporada de Fórmula 1, depois de mais dois dias em pista, com Mercedes e Aston Martin. O fornecedor exclusivo de pneus do mundial da FIA tem agendado novo ensaio, mas apenas para abril, depois do Grande Prémio do Japão.

A segunda sessão de testes do ano da Pirelli terminou hoje em Jerez, com a Mercedes e a Aston Martin a rodarem com o carro do ano passado no circuito espanhol. George Russell assumiu o volante pela Mercedes e Lance Stroll pela Aston Martin.

Depois dos mais de 1200 quilómetros percorridos ontem, foram concluídas hoje 314 voltas – 158 de Russell e 156 de Stroll – perfazendo um total de 1300 quilómetros durante a sessão. O tempo mais rápido de hoje foi estabelecido por Russell, com 1.18:259, enquanto Stroll fez 1.19:130, entre programas bastante diferentes.

A temperatura ambiente foi superior a 20ºC, com a temperatura da pista a ultrapassar os 30 graus. O trabalho deu seguimento ao programa iniciado pela Ferrari na semana passada em Barcelona, com o objetivo de minimizar o sobreaquecimento para a temporada de 2025.

Para Mario Isola foram “dois dias de testes muito produtivos, que – juntamente com Barcelona na semana passada – permitiram recolher muitos dados”. O responsável da marca italiana disse ainda que “reduzir o sobreaquecimento, é sempre um dos aspectos mais delicados da gestão dos pneus com a gama atual, mas também em alguns conceitos estruturais diferentes. Agora, vamos analisar cuidadosamente todas as informações para definir os próximos passos em termos de desenvolvimento para o próximo ano, começando com alguns pontos interessantes que surgiram dos nossos ensaios até agora.”

O programa de desenvolvimento da Pirelli prossegue agora em Suzuka, de 9 a 10 de abril, dois dias após o Grande Prémio do Japão, com carros de 2024 da Visa CashApp RB F1 Team e da Stake F1 Team.