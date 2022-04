F1, Pirelli surpreendida com Alex Albon: “ainda não percebi como foi possível…” | AutoSport

A Pirelli é de opinião que Alex Albon fez algo quase inédito no Grande Prémio da Austrália, e Mario Isola, líder do Departamento de Competição da marca italiana revelou que a última vez que assistiu a algo semelhante foi há 12 anos, em 2010.

Recorde-se que Albon, depois de penalizado, partiu do fim da grelha, e na corrida, apesar dos dois Safety Car, não foi, como todos os restantes adversários, às boxes para mudar de pneus e manteve-se em pista tendo chegado a ser sétimo classificado.

Sendo obrigatório usar dois compostos diferentes durante uma corrida, o anglo-tailandês foi às boxes trocar os pneus C2 duros, por macios já muito perto do fim da corrida e ainda conseguiu manter-se à frente de Zhou Guanyu e com isso assegurar a 10ª posição: “Esta é a primeira vez em 12 anos que vejo uma estratégia como esta, em que um carro roda desde a partida com o mesmo conjunto de pneus quase até ao fim. É lógico que foi ‘ajudado’ pelo Safety Car, mas o Albon foi capaz de fazer o melhor uso dos pneus, e mesmo assim rodar a boa velocidade e essa é uma informação importante para nós. Ainda não percebi como foi possível”, disse Isola. Este foi também um bom teste para as restantes equipas, pois ficaram a saber o que aquele pneu duro é capaz, e o feito de Albon pode ser replicado noutras situações.