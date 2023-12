F1: Pirelli revelou seleção de pneus para as primeiras provas de 2024 | AutoSport

A Pirelli revelou já a sua seleção de pneus para as três primeiras provas da próxima temporada, com todos os cinco compostos disponíveis em 2024 a serem usados nessa fase inicial.

Apenas alguns dias após a conclusão da época de 2023, a Pirelli prepara 2024 com a confirmação da seleção de pneus para as três primeiras corridas do próximo ano no Barém, Arábia Saudita e Austrália.

Uma semana antes do teste com os pneus da Pirelli em Abu Dhabi, Mario Isola revelou que “não haverá novos compostos para experimentar: a FIA comunicou recentemente que os compostos de 2024 serão os mesmos que os deste ano”. A única exceção será no número de compostos disponíveis durante a temporada, passando a existir cinco em vez de seis, devido à eliminação do C0 (que nunca foi utilizado durante um fim de semana de corrida este ano)”.

Poucos dias passaram desse teste, e com todos os dados recolhidos durante esta temporada, a Pirelli anunciou as suas escolhas a pensar na fase inicial da temporada, com a primeira corrida do ano a realizar-se no Barém a 2 de março.

Todos os cinco compostos homologados para 2024 serão utilizados na primeira parte da temporada. Em comparação com as seleções iniciais de 2023, os italianos apresentam uma escolha diferente para o Grande Prémio da Austrália (22 a 24 de março). Passam a utilizar os três pneus mais macios da gama – C3 como duro, C4 como médio e C5 como macio – no traçado de Albert Park. A seleção, sublinha a Pirelli, “é baseada nos dados recolhidos este ano, com o objetivo de oferecer mais opções de estratégia”.

As duas corridas do Médio Oriente terão os mesmos compostos de pneus de 2023. A corrida no Barém, de 29 de fevereiro a 2 de março, é uma das mais duras para os pneus, pelo que serão utilizados os C1, C2 e C3. Uma semana mais tarde, em Jidá, na Arábia Saudita, os pneus serão um pouco mais macios do que no Barém. Foram escolhidos os C2 como duro, C3 como médio e C4 como macio.

Todos os pilotos terão a oportunidade de experimentar os cinco compostos durante os cinco dias de testes oficiais que terão lugar, como habitualmente, de 21 a 23 de fevereiro em Sakhir, o circuito que recebe a primeira prova do ano.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA