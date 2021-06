F1, Pirelli revelou conclusões dos rebentamentos em Baku: “nenhum defeito de produção ou de qualidade” | AutoSport

A Pirelli já revelou os resultados de investigação sobre as falhas de pneus no GP do Azerbaijão, em Baku, sofridas por Lance Stroll e Max Verstappen, e concluiu que não houve “nenhum defeito de produção ou de qualidade” em nenhum dos pneus “nem houve qualquer sinal de fadiga ou delaminação”.

O Aston Martin de Stroll despistou-se perto da entrada das boxes, e o Red Bull de Verstappen sofreu algo semelhante ao descer para a reta principal, quando liderava a corrida. Ambos bateram violentamente na parede, e os dois pilotos saíram incólumes.

Inicialmente, Pirelli acreditava que a culpa pelos dois incidentes era de destroços em pista, mas ontem, terça-feira, à noite, o fabricante italiano divulgou os resultados da sua análise, que mostraram que não era esse o caso: “Esta análise também incluiu os pneus utilizados por outros carros na corrida, que tiveram o mesmo número de voltas, ou um número superior de voltas em relação aos que foram danificados. O processo estabeleceu que não havia produção, ou defeito de qualidade em nenhum dos pneus, nem houve qualquer sinal de fadiga ou delaminação.

“As causas das duas falhas dos pneus traseiros esquerdos nos Aston Martin e Red Bull foram claramente identificadas. Em cada caso, isto deveu-se a uma ruptura circunferencial na parede lateral interior, que pode estar relacionada com as condições de funcionamento do pneu, apesar de terem sido seguidos os parâmetros de arranque prescritos (pressão mínima e temperatura máxima do cobertor de aquecimento)”.

Na sequência da investigação, a Pirelli apresentou o seu relatório a todas as 10 equipas, bem como à FIA emitiu um novo conjunto de protocolos que entrarão em vigor na corrida deste fim-de-semana, em França: “A FIA e a Pirelli acordaram um novo conjunto de protocolos, incluindo uma diretiva técnica atualizada, já distribuída, para monitorizar as condições de funcionamento durante um fim-de-semana de corrida, e irão considerar quaisquer outras ações apropriadas”, acrescentou a Pirelli.

Logo após o fornecedor de pneus ter revelado os resultados, a Red Bull emitiu uma declaração: “Trabalhámos de perto com a Pirelli e a FIA durante a sua investigação sobre a falha de pneus do Max na volta 47 do Grande Prémio do Azerbaijão e podemos confirmar que não foi encontrada nenhuma falha no carro. Seguimos sempre os parâmetros dos pneus da Pirelli e continuaremos a seguir a sua orientação. Estamos gratos por, após os impactos de alta velocidade do fim-de-semana, nenhum piloto ter ficado ferido”.