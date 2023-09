F1: Pirelli revelou a seleção de pneus para EUA, México e Brasil | AutoSport

Três corridas em fins de semana consecutivos em três países diferentes do continente americano dão início à fase final da temporada de Fórmula 1. Quanto à seleção da Pirelli para as provas no Estados Unidos, México e Brasil, em duas os italianos repetem a escolha do ano passado, mas uma é totalmente nova.

A seleção de compostos de pneus mantêm-se inalteradas em relação ao ano passado para as corridas em Austin e Interlagos, tendo o C2 como pneu duro, o C3 como médio e o C4 como macio. No entanto, para o Grande Prémio do México os compostos serão mais macios em relação ao que aconteceu em 2022. A Pirelli escolheu o C3 como pneu duro, o C4 como médio e o C5 como macio.

O Circuito das Américas acolhe a prova em formato Sprint pela primeira vez, enquanto se repete este formato em Interlagos.

Uma nova versão do composto do pneu C4 será testada no Autódromo Hermanos Rodriguez durante os treinos livres, com vista à sua introdução em 2024. Este teste será realizado exatamente da mesma forma do que em Suzuka, onde foi testada uma nova versão do C2. As equipas recebem dois jogos de pneus extras por piloto do composto experimental, que poderão utilizar sempre que desejarem durante as duas horas de treinos livres previstas para sexta-feira.