F1: Pirelli revela seleção de pneus para Las Vegas e Abu Dhabi | AutoSport

A Pirelli decidiu selecionar os compostos mais macios para as duas últimas corridas da temporada de Fórmula 1. Tanto em Las Vegas como em Abu Dhabi, as equipas utilizarão o C3 como composto mais duro, o C4 como pneu médio e o C5 para o macio.

O terceiro Grande Prémio que se realizará este ano nos EUA é uma verdadeira incógnita. As equipas não têm qualquer referência e terão de se basear em simulações para definir uma configuração de base, que será desenvolvida durante o fim de semana. Outro fator a ter em conta é a temperatura da pista, uma vez que todas as sessões terão lugar após o pôr do sol.

Para a derradeira jornada da temporada, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, que acolhe um Grande Prémio desde 2009 e foi 12 vezes a última corrida do calendário, o conhecimento é muito maior. Com um asfalto não muito abrasivo para as borrachas da Pirelli, assim como o traçado, sujeitando os pneus a forças longitudinais e laterais bastante equilibradas entre a frente e a traseira, o fornecedor exclusivo da Fórmula 1 garantiu a mesma seleção da ronda de estreia em Las Vegas.