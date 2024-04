F1: Pirelli revela seleção de pneus para Imola, Mónaco e Montreal

A Pirelli informou as equipas e a FIA que a mesma seleção de compostos será utilizada nos Grandes Prémios de Fórmula 1 de Emilia-Romagna, Mónaco e Canadá.

O fornecedor exclusivo de pneus para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 revelou a seleção de pneus para as primeiras provas do mundial no continente europeu e para o regresso ao circuito Gilles Villeneuve. O composto C3 será o mais duro dessa seleção, acompanhando o C4 (médio) e o C5 como o pneu mais macio.

Portanto, as escolhas são idênticas às do ano passado, porque os próprios compostos permaneceram os mesmos. Na verdade, este trio de compostos mais macios nunca foi posto à prova em Imola no ano passado, uma vez que o evento foi cancelado à última hora, devido às inundações na região onde se situa o traçado.

Em 2022, a única vez que os Pirellis de 18 polegadas foram utilizados no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, os compostos disponíveis eram o C2 como duro, o C3 como médio e o C4 como macio.

O evento deste ano – 17 a 19 de maio – irá revelar se a abordagem mais macia da Pirelli irá produzir uma maior variedade de escolhas estratégicas do que nos anos anteriores, numa pista onde as ultrapassagens são notoriamente bastante complicadas.

Segundo os italianos, os compostos mais macios eram a escolha óbvia para o Mónaco e Montreal, dado o asfalto mais macio que se encontra nestes dois circuitos citadinos, e esta abordagem é experimentada e testada ao longo dos últimos anos.

Recordamos que para o próximo Grande Prémio de Miami, e numa pista que é relativamente macia para os pneus cuja incógnita será representada pelas temperaturas ambiente, foram selecionados os compostos intermédio – C2 como duro, C3 como médio e C4 como macio. As temperaturas em Miami podem ser bastante elevadas nesta altura do ano, levando a níveis significativos de degradação térmica, admitiu a Pirelli.

Foto: Foto: Philippe NANCHINO / MPSA