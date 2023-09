F1: Pirelli realiza dois dias de testes em Monza e em Fiorano | AutoSport

Max Verstappen venceu o Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 de Fórmula 1, alcançando a bandeira de xadrez à frente do seu companheiro de equipa, Sergio Perez, oferecendo à Red Bull a sua 28ª dobradinha.

Verstappen conquistou a sua décima vitória consecutiva, um recorde na Fórmula 1, bem como a sua segunda vitória consecutiva no Grande Prémio de Itália. Carlos Sainz, piloto da Ferrari, terminou no lugar mais baixo do pódio, com o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, a terminar em quarto.

A corrida evoluiu de uma forma completamente linear com os dois compostos, o Médio e o Duro, como esperado, a desempenharem o seu papel. Os macios não foram utilizados. 17 dos 20 pilotos escolheram começar com o C4, e apenas Hamilton, Bottas e Magnussen preferiram o C3. Seis pilotos visitaram as boxes por duas vezes, mas no caso de Piastri foi porque teve de entrar para trocar a asa dianteira, danificada após um incidente com Hamilton, enquanto os outros cinco (Gasly, Zhou, Lawson, Hulkenberg e Magnussen) escolheram esta opção porque sentiram uma grande quebra de rendimento. Dos três pilotos que largaram com o composto duro, Hamilton e Bottas conquistaram posições em comparação com a largada.

Do ponto de vista dos pneus, Mario Isola, Diretor Motorsport da Pirelli assegura que os pilotos não tiveram grandes preocupações com os pneus: “Apesar de Verstappen e da Red Bull terem mais uma vez conquistado todos os pontos em disputa, o Grande Prémio da Itália foi verdadeiramente espetacular, com muitos duelos emocionantes. A temperatura da pista esteve sempre acima dos 40° C, o que levou a uma degradação um pouco maior dos pneus. Apesar disso, e mesmo com um trio de compostos mais macios do que os do ano passado, os pilotos não tiveram de se preocupar com a gestão dos pneus, como pudemos verificar nos muitos duelos disputados, alguns deles a durarem várias voltas, pelo que as nossas previsões de ontem foram praticamente confirmadas na corrida. A estratégia de uma só paragem foi definitivamente a mais rápida e aqueles que pararam antes da janela que havíamos previsto tiveram que fazer uma segunda paragem, exceto a dupla Williams, que mais uma vez se mostrou particularmente capaz no capítulo da gestão de pneus”, disse.

Monza marca o fim da etapa europeia da temporada de Fórmula 1, que segue para Singapura dentro de duas semanas. O circuito de rua sediará o Grande Prémio de 15 a 17 de setembro, e a Pirelli fornecerá os compostos C3, C4 e C5.

Na próxima semana, a Pirelli realizará testes durante dois dias, terça e quarta-feira, em Monza e em Fiorano. Na sede do Grande Prémio de Itália, o programa será focado no desenvolvimento de pneus para piso seco com a Red Bull e a Alpine. Na pista da Ferrari, o trabalho será focado na tentativa de encontrar novas soluções para pneus de chuva com a Scuderia.