F1: Pirelli pondera manter na próxima temporada o pneu C2 deste ano | AutoSport

Os dados recolhidos pela Pirelli sobre o protótipo de composto médio pensado para 2024, mostram um desempenho inferior ao previsto pelo fornecedor exclusivo de pneus da Fórmula 1.

O protótipo do pneu médio, esteve em testes pelas equipas no Circuito de Suzuka durante os dois primeiros treinos livres do GP do Japão, mas os dados recolhidos pela Pirelli comprovam que o nível de aderência em pista não vai de encontro ao previsto.

“Analisando os dados e considerando também a evolução da pista, penso que o protótipo não tem a aderência que procurávamos. Por isso, provavelmente vamos manter o atual C2 para o próximo ano. Sem um resultado claro, um passo claro na aderência, não há razão para mudar e introduzir um novo composto quando temos o atual C2 que está a funcionar bem”, explicou Mario Isola ao Motorsport.com.

Sem mais planos para testar este composto, os italianos vão agora focar-se no composto protótipo do C4 que será avaliado durante o Grande Prémio do México, uma vez que o atual composto, segundo o responsável da Pirelli, apresentou ‘graining’. Um tipo de degradação que afeta a parte externa dos pneus, quando a borracha que sai do pneu e deveria ‘colar’ ao asfalto não acontece, aderindo por sua vez à banda de rodagem, causando falta de aderência.

Para o Grande Prémio do México os compostos selecionados serão mais macios em relação ao que aconteceu em 2022. A Pirelli escolheu o C3 como pneu duro, o C4 como médio e o C5 como macio.