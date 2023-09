F1: Pirelli pondera ajustes para implementar a Alocação alternativa de pneus | AutoSport

A Pirelli parece focada em implementar a Alocação Alternativa de pneus para a época inteira em 2024, uma decisão que ainda terá de ser tomada, mas que parece agradar à fornecedora italiana de pneus.

Em 2023, uma nova alocação de pneus foi testada em dois eventos (Hungria e Monza, com Imola a ser cancelada), em que as equipas apenas usaram pneus duros na Q1, pneus médios na Q2 e pneus macios na Q3. Esta nova forma de distribuir pneus permitiu uma poupança que ao fim do ano é significativa. Em vez de 13 conjuntos de pneus, as equipas passaram a receber apenas 11. Isto representa uma poupança de 40 jogos – ou 160 pneus – ao longo do fim de semana. Se isto fosse implementado em todas as 23 corridas desta época, poupar-se-iam 3.680 pneus. Menos borracha utilizada, menos pneus transportados, numa poupança que faz sentido tendo em conta a busca pela sustentabilidade. Mas é importante que esta nova forma de fornecer pneus não atrapalhe o espetáculo e as opiniões dos pilotos não têm sido muito positivas.

Fernando Alonso foi dos mais críticos:

“Com tão poucos pneus para os treinos, isso obriga-nos a poupar pneus durante todo o fim de semana”, disse o espanhol em Monza.”Por isso, temos de pedir desculpa aos fãs. Não pudemos fazer muitas voltas porque só tínhamos um conjunto para a sessão. Pedimos desculpa a todos os fãs que vieram aqui. Também o fizemos na Hungria por causa deste formato”, acrescentou Alonso.

O piloto da Red Bull, Max Verstappen, considera que “provavelmente torna as coisas ainda piores para as equipas do fundo da tabela”, uma vez que “os carros mais rápidos são ainda melhores nos compostos mais duros”.

A Pirelli está aberta a ajustar a fórmula e entregar mais um conjunto de pneus às equipas no TL2, o mais importante do fim de semana, como explicou Mario Isola:

“Para ser honesto, estivemos a verificar o número de voltas que fizeram no FP1, FP2 e FP3 em comparação com o ano passado e é muito semelhante [483, 397 e 455 em 2023 contra 509, 507 e 384 em Monza no ano passado]”. disse o italiano, citado pelo motorsport.com “Quase o mesmo. Tendo em conta que tivemos uma bandeira vermelha no FP2, onde provavelmente eles [teriam] corrido mais algumas voltas, foi exatamente o mesmo. Por isso, precisam de fazer essas voltas para terem informações e a afetação dos pneus não afetou esta parte do fim de semana. E acredito que com a alocação alternativa a sessão de qualificação é muito mais interessante porque os pilotos têm de se adaptar rapidamente a diferentes níveis de aderência e vê-se que estão a esforçar-se cada vez mais. Gosto da ideia. É a minha opinião, obviamente, mas gosto da ideia e acredito que é uma boa forma de reduzir um pouco os pneus sem afetar a estratégia, sem afetar o espetáculo. E às vezes melhora-se o espetáculo por causa disso.”