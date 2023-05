F1: Pirelli pode estrear no Mónaco novos pneus de chuva | AutoSport

O Grande Prémio da Emilia Romagna seria palco de várias novidades, não tivesse sido, infelizmente, cancelado. Começando com as várias atualizações das equipas, passando pela experiência do formato da sessão de qualificação e ainda a estreia dos novos pneus de chuva da Pirelli que não precisam de mantas de aquecimento.

A Pirelli produziu um novo pneu “mais performante” para condições de pista molhada que passou a estar disponível a partir da corrida de Imola. O pneu não requer a utilização de mantas de aquecimento, tendo sido esta alteração da especificação do pneu aprovada pela Comissão de F1, e é uma tentativa de melhorar o comportamento dos pneus de chuva que tantas críticas têm recebido entre pilotos e fãs.

“Com Imola a ter sido cancelada, o Mónaco pode agora ser a estreia do novo Cinturato Blue para piso molhado”, explicou Mario Isola da Pirelli. “Dependendo, obviamente, das condições meteorológicas, um outro fator aleatório neste fim de semana”.

Os três compostos mais macios da gama Pirelli estão disponíveis para pilotos e equipas. O C3 como o composto mais duro, o C4 será o pneu médio e o C5 o mais macio.

Sobre a seleção de pneus para a primeira corrida em solo europeu, Isola salientou que a “Pirelli selecionou os pneus mais macios da gama. Uma das peculiaridades do Mónaco é o facto da pista ser aberta ao tráfego normal todas as noites, o que significa que é muito difícil a borracha acumular-se na trajetória de corrida, tornando a superfície ainda mais escorregadia”.