F1: Pirelli opta por pneus mais macios em fim de semana de corrida Sprint | AutoSport

A F1 vai para a Áustria, para o primeiro fim de semana de uma jornada dupla. A Pirelli apostou nos compostos mais macios para este fim de semana, tal como tinha feito no Canadá. As equipas terão o composto C3 , C4 e C5 para o fim de semana de corrid sprint.

O fim de semana de Spielberg será o segundo Grande Prémio do calendário com um F1 Sprint. A qualificação para decidir a grelha de partida para o Grande Prémio está agendada para sexta-feira à tarde, após uma única sessão de treinos livres durante a manhã. O sábado será dedicado ao Sprint Shootout e à Sprint Race. Durante as três curtas sessões que compõem o Sprint Shootout (com duração de 12, 10 e oito minutos, respetivamente), as equipas terão de montar pneus novos e utilizar o composto médio para a Q1 e Q2. Na Q3, apenas o composto macio será utilizado.

O Red Bull Ring tem apenas 10 curvas, com o tempo de volta mais curto de todas as pistas do campeonato. O recorde de volta é detido por Carlos Sainz, da Ferrari, que completou a 68ª volta do Grande Prémio da Estíria de 2020 com o tempo de 1m05,619s, ao volante de um McLaren com motor Renault e pneus P Zero macios (C4). O piloto com mais vitórias na versão atual da pista austríaca é Max Verstappen, da Red Bull, com quatro vitórias nas 18 corridas realizadas desde 1997. O fabricante mais bem-sucedido é a Mercedes, com seis vitórias, cortesia de Nico Rosberg, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas – todos com duas corridas cada.

A maioria dos pilotos fez duas paragens no ano passado, começando com os médios e fazendo duas passagens pelos duros. Houve muitas ultrapassagens, especialmente no meio do pelotão, com cinco carros a competirem pelos lugares logo a seguir ao pódio.

As mudanças de elevação no Red Bull Ring colocam-no apenas atrás de Spa-Francorchamps em termos de variação. Há uma mudança de mais de 60 metros entre o ponto mais baixo da pista – pouco antes da Curva 1 – e o ponto mais alto, depois da Curva 2.