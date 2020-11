F1, Pirelli: Nova construção nos pneus de 2021

A Pirelli testou no GP de Portugal de Fórmula 1 novos protótipos para os pneus de 2021 e Mario Isola (Pirelli) falou agora sobre isso na Turquia: “Decidimos homologar uma nova construção nos pneus da frente e também uma nova construção nos traseiros. A nova frente é a que apresenta maior diferença em relação ao pneus deste ano, com um perfil diferente, uma construção diferente. Transportamos os compostos para o próximo ano, são exatamente os mesmos. Obviamente é impossível, num único teste, redesenhar toda a gama de compostos, mas temos esta nova especificação. Vamos fornecer a nova especificação a todas as equipas no Bahrein e provavelmente em Abu Dhabi. Estamos a discutir agora, para dar a todas as equipas a possibilidade de testar a versão final – a que vai ser homologada – desta especificação.

Isto porque em Portimão fornecemos diferentes protótipos a diferentes equipas, não o mesmo a todos, pelo que nem todas as equipas testaram o que decidimos homologar, pelo que é esse o plano para os próximos eventos. Obviamente, estou a falar da primeira corrida no Bahrein num layout que é bem conhecido pelas equipas e da de Abu Dhabi, mais uma vez num layout que é muito bem conhecido”, disse.