F1: Pirelli não considera necessário reforço da construção dos pneus | AutoSport

A evolução dos monolugares de Fórmula 1 foi, em 2023, superior ao esperado pela Pirelli, o que obrigou a uma mudança na especificação dos pneus, reforçando a construção dos mesmos, mantendo, porém, os compostos. Esta especificação de pneu foi a mesma utilizada para a atual temporada, afirmando Mario Isola, da Pirelli, que não haverá necessidade de um novo reforço em 2024 nesta matéria.

É normal que de um ano para o outro haja um aumento relativo de performance, mas o aumento de 2023 revelou-se mais pronunciado do que o esperado e assim, a Pirelli introduziu a partir do GP da Grã-Bretanha uma nova especificação de pneus, para garantir a integridade das borrachas, sujeitas a forças superiores ao esperado.

Na altura da prova em Silverstone de 2023, Isola salientou que “a nova especificação confere ao pneu uma resistência extra contra a fadiga, mas não afeta quaisquer parâmetros técnicos ou o seu comportamento em pista. […] A nova especificação também nos permite manter as pressões dos pneus dianteiros e traseiros praticamente inalteradas em comparação com o ano passado [2022], apesar de um aumento significativo das cargas médias”.

Em declarações ao Motorsport.com, o responsável da Pirelli reforça que não há qualquer plano para uma situação idêntica à do ano passado. “Claro que depende do que vemos na pista e dos dados que recolhemos. Recebemos simulações de todas as equipas em dezembro de 2023 com as suas estimativas de desempenho no final de 2024. A partir destas estimativas, podemos ver que a conceção atual consegue lidar com este nível de stress. Se atingirmos este nível de carga em três corridas, a situação será obviamente diferente. O ano passado foi o único ano, até agora, em que tivemos um desenvolvimento tão rápido que o que foi estimado para o final da temporada já foi alcançado em Melbourne na terceira corrida”, explicou Mario Isola.

O responsável do fornecedor exclusivo de pneus para a Fórmula 1 realçou que, na temporada passada, “tínhamos duas soluções. Uma era aumentar a pressão ou reduzir a curvatura, ou ambas, para tornar os pneus mais seguros. Ou podíamos mudar a construção, porque tínhamos um novo design já definido, mas não o queríamos utilizar até 2024”.

Mario Isola reforçou que não houve para já “nenhuma surpresa” nos dados recolhidos, que vão ao encontro do que as equipas enviaram no final do ano passado, recolhidos em simulação. Como tal, não deverá existir necessidade de qualquer alteração nos pneus da Pirelli.