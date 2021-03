F1: Pirelli mantém-se como fornecedora até 2024

A Pirelli irá manter-se como fornecedora exclusiva de pneus para a F1 até 2024. A marca italiana e a competição anunciaram o novo acordo.

A FIA e a Fórmula 1 propuseram, e a Pirelli concordou, com a extensão de um ano do contrato para o fornecimento exclusivo de pneus mantendo os pressupostos do concurso de pneus de 2018 e mantendo-se dentro do quadro técnico global.

O mais recente concurso de pneus da FIA e da Fórmula 1, em 2018, foi para o fornecimento de pneus de 13 polegadas durante a época de 2020, seguido de três épocas consecutivas de pneus de 18 polegadas de 2021 a 2023 inclusive.

A pandemia da COVID-19, que também perturbou a época da Fórmula 1 de 2020, obrigou a FIA e a Fórmula 1 a implementar medidas de emergência que incluíram o cancelamento dos testes de desenvolvimento de pneus no ano passado e o adiamento dos novos regulamentos técnicos previstos – que incluíam pneus de 18 polegadas – de 2021 para 2022. Como resultado, as regras atuais estabelecem agora que os pneus de 13 polegadas serão utilizados durante a temporada de 2021, com uma mudança para pneus de 18 polegadas em 2022, que obrigou a uma revisão contratual.

“A pandemia causou perturbações em todo o mundo e a Fórmula 1 não ficou imune a isso. Por conseguinte, tomámos as medidas necessárias no ano passado para adiar os novo regulamentos por um ano, até 2022. Estamos muito orgulhosos da nossa parceria com a Pirelli e agradecemos-lhes pela sua abordagem construtiva a esta mudança de calendário. A Pirelli está muito consciente do papel estratégico que os pneus têm na F1 e sabemos que estão a trabalhar arduamente para garantir que os seus produtos irão representar o melhor equilíbrio entre o desempenho e a durabilidade no novo contexto técnico. Aguardamos com expectativa o início da temporada 2021 e estamos todos entusiasmados para que os novos carros e os novos pneus de 18 polegadas cheguem à pista sob os novos regulamentos em 2022”, disse Stefano Domenicali, CEO da F1.

“O mundo do desporto automóvel também teve de enfrentar as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19, mas a FIA e a FOM fizeram um trabalho extraordinário para organizar um campeonato de 17 corridas em 2020. Estamos obviamente satisfeitos por termos chegado a este acordo que irá prolongar a nossa presença no topo do automobilismo mundial até 2024. A Pirelli tem estado ao lado da Fórmula 1 há mais de 70 anos, desde a primeira corrida em 1950, e a empresa continua a investir nos mais altos níveis tecnológicos de investigação e desenvolvimento, como demonstra a introdução de pneus de 18 polegadas a partir do próximo ano. O desporto automóvel faz parte do nosso ADN e a Fórmula 1 representa um laboratório que nos permite aplicar o know-how adquirido na pista aos pneus dos nossos carros de estrada, começando com a gama de Ultra High Performance que equipa os carros mais prestigiados do mundo”. disse Mario Isola, responsável da Pirelli.