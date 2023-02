F1: Pirelli leva todos os compostos de pneus para os testes | AutoSport

Os 3 dias de testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein, também são importantes para a fornecedora exclusiva de pneus da Fórmula 1.

A Pirelli leva para o Bahrein todos os novos seis compostos – o número de compostos que a Pirelli pode selecionar ao longo da temporada aumentou para seis, porque foi criado um novo composto da gama de pneus mais duros, assim sendo, o pneu C1 do ano passado tornou-se em 2023 o C0 – mais um composto experimental, que não terá a lista lateral que identifica normalmente os compostos, assim como os pneus intermédios e de chuva para o caso extremo de chover durante os três dias no Bahrein. A cada equipa são atribuídos 30 conjuntos de pneus (120 pneus no total) slicks da gama de seis compostos desde o C0 mais duro ao C5 mais macio, bem como dois conjuntos intermédios e dois para chuva. Recebem também dois conjuntos do pneu experimental.

Como identificar os compostos da Pirelli?

Cada composto dos pneus Pirelli podem ser identificados pela cor da faixa lateral que exibem. Os mais duros têm uma faixa contínua ou dividida de cor branca, os compostos médios a faixa é de cor amarela e os mais macios de cor vermelha. Todos com a faixa contínua ou dividida. Os pneus marcados a cor verde são os intermédios e a cor azul identifica os pneus para condições de chuva extrema.

Imagem: Pirelli

O C0 é o pneu mais duro da gama, que será selecionado para os circuitos que necessitem de mais energia dos pneus. Foi concebido para proporcionar a máxima resistência ao calor e a forças extremas, sendo capaz de rodar durante muito tempo, custando desempenho. O composto 1 encontra-se entre os C1 e C2 do ano passado. Com base neste último, foi criado para reduzir a diferença de desempenho entre o que tinha sido anteriormente os dois compostos mais duros da gama. O composto 2 permanece mais adequado para os circuitos mais rápidos, mais quentes e mais abrasivos. Os compostos mais duros são por vezes selecionados para novos circuitos, proporcionando uma escolha conservadora para que as cargas dos pneus possam ser verificadas em condições de corrida real pela primeira vez, enquanto o composto 3 é extremamente versátil e pode ser utilizado como o mais duro, o médio ou o mais mole de qualquer seleção de três componentes. Com um excelente equilíbrio entre desempenho e durabilidade, este composto é adequado a uma vasta variabilidade de condições. Designado para funcionar bem em circuitos que gastem pouco pneu, será necessário um aquecimento bastante rápido do composto 4 a fim de atingir o pico de desempenho o mais rapidamente possível. Este pneu será utilizado extensivamente ao longo de toda a temporada, salienta a Pirelli. Por último, o composto 5 são os pneus mais macios da gama, concebidos para os circuitos mais lentos com baixo desgaste e degradação onde é necessária a máxima aderência mecânica da borracha. Estes são normalmente vistos nos circuitos citadinos ou onde o asfalto é excecionalmente macio.

A marca italiana também já confirmou os compostos selecionados para as três primeiras provas do ano.