F1: Pirelli justifica-se depois das críticas de George Russell

A Pirelli respondeu às críticas de George Russell, depois de este ter expressado a sua frustração relativamente às flutuações de desempenho entre os compostos de pneus após o Grande Prémio do Azerbaijão.

Russell classificou os pneus da Pirelli de “irritantes” devido às mudanças imprevisíveis de ritmo, afirmando que as variações dos pneus faziam uma diferença significativa no desempenho da corrida. Em resposta, o diretor da Pirelli para a F1, Mario Isola, reuniu-se com Russell em Singapura para discutir a questão e explicar por que razão ocorriam estas flutuações. Isola reconheceu que os comentários de Russell após a corrida foram feitos no calor do momento e enfatizou as investigações de rotina da Pirelli sobre o comportamento dos pneus após cada corrida.

O diretor da Pirelli para a F1, Mario Isola, explicou os fatores subjacentes à flutuação do desempenho, salientando que a performance dos pneus é influenciado por múltiplos elementos, incluindo a afinação do carro, a evolução da pista e a forma como os pilotos gerem os seus pneus desde o início. Depois de analisar os dados, a Pirelli não encontrou qualquer comportamento invulgar nos pneus, confirmando que o seu desempenho foi o esperado por todas as equipas.

“Para ser honesto, se olhar para a maioria dos carros, não encontrámos nada de estranho no comportamento dos compostos” disse Isola. “Fizemos uma comparação do nível de degradação da McLaren, Red Bull, Ferrari, as equipas de topo, e estão muito, muito próximas. Comparáveis. O tempo delta por volta foi confirmado, o comportamento dos compostos, tanto o médio como o duro, foi confirmado. Por isso, não consigo encontrar nada de estranho. Acredito que os dois compostos que foram usados em Baku estavam a funcionar como esperado.”

“Também é verdade que, num campeonato em que temos pelo menos quatro equipas muito, muito próximas, cada milésimo de segundo conta numa corrida e qualquer diferença é mais visível. Por isso, a razão pela qual, por vezes, temos estes desempenhos diferentes entre um composto e outro é que, se afinarmos o carro de uma forma ótima para um composto, corremos o risco de não ter o mesmo resultado no outro. O pneu sofre mais pressão, sobreaquece mais, acelera a degradação e gera a granulação.”