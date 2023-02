F1: Pirelli justifica a produção de novos pneus de chuva | AutoSport

A Pirelli produziu um novo pneu “mais performante” para condições de pista molhada que estará disponível a partir do Grande Prémio Emilia Romagna deste ano. O pneu não requer a utilização de mantas de aquecimento, tendo sido esta alteração da especificação do pneu aprovada pela Comissão de F1. É uma tentativa de melhorar o comportamento dos pneus de chuva que tantas críticas têm colhido entre pilotos e fãs.

Explicando como e porquê os compostos estão a mudar, Mario Isola, responsável da Pirelli afirmou que “no ano passado, não tivemos muitas oportunidades de testar os pneus de chuva”, acrescentando que “os pilotos queixavam-se, o nível de desempenho dos pneus não estava ao nível adequado, onde queríamos que estivesse. O [pneu] intermédio estava a funcionar bem, mas o aquecimento e o desempenho do pneu de chuva não”.

Com mais tempo para testar, a Pirelli foi capaz de encontrar soluções para estas questões. “Tivemos uma oportunidade, graças ao acordo com a FIA e as equipas, de ter um período prolongado de testes durante o Inverno e isso foi importante para nós, porque tivemos a oportunidade de testar em condições frias”, acrescentou Isola. “Testámos os novos compostos com novos ingredientes, novas ideias, novas filosofias. Um destes novos compostos funcionou muito bem. Testamo-los sem cobertores e comparamos com os pneus do ano passado com cobertores. Com sete graus de temperatura da pista, os novos [pneus] sem cobertores foram melhores do que os antigos”.

Isola salientou que “nos três testes com seis pilotos diferentes, todos eles disseram ‘queremos estes pneus’”, dando início ao pedido à FIA para trazer estes novos pneus para a Fórmula 1 a partir da ronda de Imola.