F1: Pirelli já escolheu os protótipos para 2021

Depois dos testes feitos em Portimão no TL2, a Pirelli recolheu os dados suficientes para fazer a escolha de pneus para a época 2021.

A Pirelli não ficou com tarefa facilitada pois testar os novos pneus numa pista nova e reasfaltada trouxe mais dores de cabeça, mas a marca italiana ficou satisfeita com o resultado dos testes e já escolheu o protótipo final que será testado em breve:

“Testamos os novos protótipos em Portimão”, disse o chefe da Pirelli F1, Mario Isola. “E fizemos uma análise do resultado do teste, recolhendo todo o feedback dos pilotos e todos os dados de telemetria. Foi uma boa validação, em condições difíceis, com uma pista nova. Mas tivemos um bom resultado.”

“Identificamos um protótipo que, na nossa opinião, é uma melhoria em relação à especificação atual. Todos os protótipos que trouxemos para Portimão tinham um nível de integridade superior. O que faltava era a degradação e o desempenho dos pneus em pista. Por isso, fornecemos pneus diferentes às equipas e identificamos uma combinação de uma nova frente e uma nova traseira que são uma melhoria, e enviamos um pedido à FIA para a homologação dos novos protótipos.”

“Esta foi a primeira vez que fornecemos protótipos diferentes a equipas diferentes. Em geral, no passado, quando fornecíamos protótipos eram dois conjuntos iguais para todas as equipas e motoristas. Isso significa que nem todos os pilotos e equipas testaram o protótipo que decidimos escolher para 2021. Portanto, estamos em discussão com a FIA e as equipas para testar novamente o protótipo selecionado numa das próximas corridas.”

Os compostos para 2021 serão iguais aos usados ​​atualmente, e apenas a construção será alterada.

“Há um perfil frontal ligeiramente diferente”, disse Isola. “Com a traseira decidimos manter o mesmo perfil por causa do fundo plano e de todos os problemas que podemos ter quando ajustamos um perfil diferente. Mas também na traseira estamos a usar alguns elementos que são diferentes e também materiais que são diferentes. A diferença não é grande – vamos validar uma construção que não é um produto completamente diferente em comparação com este ano, mas em termos de integridade, o resultado que obtivemos nos testes internos foi bastante promissor.”