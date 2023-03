F1: Pirelli irá ter concorrência | AutoSport

A FIA lançou o concurso para o fornecimento de pneus de 2025-2027. A Pirelli é, mais uma vez, a grande favorita, mas pode haver concorrência à vista.

Segundo a RacingNews365, a Bridgestone poderá estar interessada em assumir a posição e poderá entrar no concurso. De 2007 a 2010, a Bridgestone foi a única fornecedora de pneus na F1, passando a Pirelli a assumir esse papel de 2010 até a atualidade.

O último concurso favoreceu a Pirelli, pois implicava um ano de fornecimento de pneus de 13 polegadas, um pneu que ia ser substituído. Investir num pneu que estava de saída não era um cenário apelativo e a Pirelli cumpriu com todos os requisitos exigidos no concurso e manteve-se no fornecimento da F1. Mas para 2025 o cenário muda um pouco.

Apesar de 2026 ser ano de novas mudanças (nos motores e nos chassis) e os pneus terem de suportar diferentes cargas (+10% de binário dos novos motores), a tecnologia a aplicar será muito semelhante. A Pirelli parte novamente com vantagem por ter conhecimento de causa, mas outro concorrente pode encarar o ano de 2025 com menos reservas, apesar dos pneus mudarem em 2026. A mudança não é tão drástica como a que vimos no ano passado e justifica o investimento inicial. Poderemos ver uma mudança no fornecimento dos pneus?