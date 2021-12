F1, Pirelli identifica causas dos vários furos no Qatar: demasiado ‘corretor’ | AutoSport

Foram vários, à frente e atrás na grelha, que tiveram furos na corrida do Qatar. A Pirelli revelou ir proceder a uma investigação, e essa está concluída: de acordo com as conclusões iniciais, estas excluem quaisquer defeitos de produção dos pneus e com base nas conclusões obtidas até agora, a origem do problema deve-se principalmente ao tempo que estes pneus foram utilizados em passagem pelos corretores mais ‘altos’ da pista de Losail.

A alta velocidade e com consideráveis cargas laterais e verticais, que pelos vistos foi uma situação única no circuito do Losail. A forte ‘procura’ na corrida destes corretores, que não era possível antever a partir dos dados disponíveis antes da corrida, danificou a construção do pneu e levou a uma perda de pressão na parede lateral interna, o que consequentemente causou o colapso da estrutura, após vários segundos. A Pirelli revela ter partilhado todos os detalhes técnicos da análise realizada até à data com a FIA e as equipas.