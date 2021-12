F1: Pirelli espera tempos semelhantes em 2022 | AutoSport

A Pirelli terminou os testes em Abu Dhabi com a clara sensação de que os tempos por volta em 2022 não deverão ser muito diferentes dos que temos visto até agora e a diferença de performance entre as borrachas atuais e as de 2022 não é muito grande.

Para 2022, a Pirelli irá apresentar um pneu completamente diferente do que tem sido usado na F1 até agora. Além do tamanho das rodas ser diferente, passando agora a 18 polegadas, as novas borrachas deverão permitir uma janela operacional maior, menos sobreaquecimento e uma degradação mais regular. Os testes têm dado bons indicadores, os pilotos têm-se mostrado agradados com os novos pneus.

No final do teste, Mario Isola, responsável da Pirelli mostrou-se otimista quanto às diferenças de tempos entre os pneus atuais e os que serão usados na próxima época:

“Creio que o “graining” foi a principal limitação em termos de desempenho durante os dois dias”, disse Isola, citado pelo RacingNews365.com, após o teste. “Vou dizer que foram bastante bons, porque se compararmos, por exemplo, [na terça-feira] foram um pouco mais de um segundo mais lentos do que os pneus de 13 polegadas. Isto não considerando a volta rápida feita por [Nyck] De Vries no final, que foi claramente uma volta de qualificação, enquanto que com os carros adaptados, não fizeram voltas de qualificação. Assim, tomando como referência [um tempo de volta de] 1:25, 1:24, feita pelos 13 polegadas, temos uma diferença que está na gama de 1,5 segundos por volta, que é bastante aceitável considerando que os carros não estão totalmente otimizados. No próximo ano, com os novos carros, a afinação será muito melhor e mais equilibrada”.

“Os pneus são um pouco mais difíceis na travagem, mais fácil de bloquear as rodas por vezes”, relatou Isola, depois de falar com vários pilotos. “Eles sentiram o peso dos pneus; cada roda dianteira é dois quilos e meio mais pesada do que os pneus de 13 polegadas e o traseiro é três quilos mais pesado do que os pneus de 13 polegadas, por isso sentiram isso no volante. Reportaram uma muito boa tração em linha reta. Em alguns casos, [houve] alguma sobreviragem que está de acordo com o facto de que, com a subviragem, se tende a usar mais ângulo de direcção, e quando se perde a aderência da traseira acontece mais rápido, por isso é bastante coerente com estes comentários”.

“A estimativa de tempos por volta baseia-se apenas em simulações que recebemos das equipas, porque consideramos os seus números e, no papel, eles devem estar muito próximos dos carros atuais”, explicou ele. “Durante o ano, normalmente quando se tem uma grande mudança nos regulamentos técnicos, a taxa de desenvolvimento é muito mais elevada em comparação com uma situação como esta época, onde os carros não tinham um grande potencial de desenvolvimento. Penso que no próximo ano, veremos uma boa taxa de desenvolvimento. Olhando para as simulações, elas devem estar muito próximas dos automóveis atuais. Olhando apenas para a aderência do pneu, está de acordo com o que vimos nos de 13 polegadas, mas são mais consistentes devido a esta nova família de compostos, e à forma como concebemos os compostos”.