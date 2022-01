F1: Pirelli espera menos paragens nas boxes este ano | AutoSport

Decorreu hoje a conferência de apresentação da época 2022 da Pirelli Motorsport, um evento online onde os responsáveis da marca italiana apresentaram os novos produtos para este ano e os projetos para esta época desportiva.

A Pirelli enfrenta vários desafios, com novos pneus para a F1, WRC e um novo catálogo de produtos para as corridas de GT, pelo que muito trabalho foi feito por parte da marca italiana até agora e este ano é ainda mais importante, com os novos pneus a serem colocados à prova. Na F1, os novos pneus, aplicados a uma nova filosofia aerodinâmica, trarão novos desafios aos pilotos e aos engenheiros. No caso das estratégias, poderemos ver menos paragens em pista, pois os parâmetros impostos à Pirelli para criar os novos pneus implicam uma menor degradação. Questionado pelo AutoSport sobre uma menor variabilidade estratégica para esta época, Mario Isola, responsável da Pirelli, respondeu:

“Espero que não e que não haja menor variabilidade estratégica, porque a ideia e a forma como desenhamos os novos pneus foi para continuarmos a ter diferentes estratégias e mistura de uma e duas paragens. É também verdade que com o novo produto, com menos degradação, é provável que tenhamos menos paragens nas boxes. A maioria das corridas será apenas com uma paragem, mas creio que isso não será um problema, desde que tenhamos boas corridas. Se os pilotos puderem puxar para ultrapassar e as ultrapassagens não forem demasiado fáceis o espetáculo melhora. É mesmo isso que os espetadores querem. Há uma sondagem feita pela F1 sobre este tema e a grande maioria não quer ultrapassagens fáceis.”

Neste caso não se trata de ultrapassagens mais fáceis ou mais difíceis, mas uma componente do espetáculo que é habitualmente apreciada pelos fãs. As paragens nas boxes são um espetáculo dentro do próprio espetáculo, momentos que podem decidir uma corrida e com duas paragens, temos o dobro de hipótese de vermos mudanças, além de vermos o dobro de paragens que são sempre interessantes de seguir. A Pirelli fez o que lhe foi pedido e criou um pneu mais resistente ao sobreaquecimento, permitindo aos pilotos andarem mais no limite, o que deverá dar-nos mais espetáculo. Mas, do ponto de vista da estratégia, deveremos ter menos pontos de interesse.