F1: Pirelli espera estratégia de uma paragem em Imola

A longa via das boxes e a dificuldade em ultrapassar levará as equipas a optar por estratégias de uma paragem apenas, segundo a Pirelli.

Mario Isola, chefe da marca italiana, espera que a corrida de 2021 seja muito diferente da corrida do ano passado, especialmente por causa da época do ano. “Embora a última corrida em Imola tenha tido lugar há quase seis meses, as condições poderão possivelmente ser diferentes agora em Abril, em comparação com Novembro, e é claro que a construção dos pneus mudou“, revelou ele no website da Pirelli.

“Como foi o caso da última corrida aqui, esperamos que as equipas sigam uma estratégia de paragem única, também devido ao tempo perdido nas boxes e à relativa dificuldade em ultrapassar”, continuou Isola.