F1: Pirelli enfrenta novas experiências no “espetacular AIA”

A F1 visita o Autódromo Internacional do Algarve pela primeira vez, mas a Pirelli já conhece a pista algarvia de outras competições e está entusiasmada com este novo desafio.

Mario Isola, responsável da fornecedora de pneus, fez uma antevisão do fim de semana e do que espera, explicando também o pensamento que esteve por trás da escolha conservativa de pneus para esta prova:

“Pela primeira vez, temos duas corridas consecutivas em circuitos completamente novos na era turbo-híbrida: começamos com Portimão, na sua estreia absoluta. Nunca houve uma corrida de Fórmula 1 aqui, mas a Pirelli já tem referências nesta pista, graças à experiência em GT e World SBK.”

“É uma pista espetacular e acreditamos que os pilotos irão apreciá-la muito. Portimão é particularmente exigente com pneus e altas temperaturas podem afetar o desempenho, razão pela qual escolhemos os três compostos mais duros da linha. A alocação padrão também foi alterada, com um conjunto mais P Zero Branco duros e um menos P Zero Vermelho macios.”

A Pirelli também irá usar Portimão para testar possíveis novos compostos para os pneus de 2021.

“Durante os primeiros 30 minutos do FP2, os pilotos vão experimentar os pneus para 2021: como sempre, o teste será‘ cego ’, por isso ninguém saberá exatamente as especificações testadas”.

“O objetivo é tentar desenvolver um pneu com um nível mais alto de integridade, o que significa que podemos usá-lo com uma pressão mais baixa”, disse ele à Autosport.com. “Isso, junto com a redução do downforce prevista para o próximo ano, está a ajudar o pneu a funcionar melhor e, com isso, reduzir o sobreaquecimento.”