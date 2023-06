F1: Pirelli diz aos pilotos para se adaptarem aos novos pneus | AutoSport

Depois das críticas de George Russell aos novos pneus da Pirelli, a marca italiana sugeriu uma solução simples… os pilotos têm de se adaptar aos novos pneus.

Após o GP de Espanha, houve um teste da Pirelli para testar pneus que não necessitam de mantas de aquecimento. Mercedes e Ferrari estiveram em pista a testar e no final, George Russell não se mostrou otimista quanto à performance dos pneus:

“Não creio que, enquanto desporto, estejamos em posição de introduzir estes pneus num cenário de corrida”.

Mas a Pirelli parece não concordar com a opinião do britânico. Citado pela The Race, O engenheiro-chefe da Pirelli para a F1, Simone Berra, descreveu o teste de Barcelona como “positivo”.

“Consideramos que o pneu pode ser usado em corrida porque, caso contrário, não o teríamos proposto para avaliação”, disse Berra. “Sim, são de corrida. O primeiro sector pode ser complicado, mas fora isso está tudo bem.”

“É óbvio que os pilotos têm de pensar no facto de que não utilizar as mantas de aquecimento é diferente, pelo que têm de abordar a primeira volta de uma forma diferente”, disse Berra. “A frio, pode ser mais complicado colocar os pneus à temperatura, mas é apenas uma questão de fazer a primeira parte da volta com cautela. No primeiro sector, geralmente podemos ver muito mais diferença em comparação com outros sectores, porque já os sectores 2 e 3 estão em linha com os tempos de volta com as mantas, por isso é apenas uma questão de gerir as primeiras curvas. É preciso mudar a forma como se faz a primeira volta, é preciso adaptar o estilo de condução para proteger os pneus, porque se pode gerar granulação se forçar demasiado nas primeiras curvas e os pneus não estiverem à temperatura adequada. Respeito a opinião dos pilotos, isso é certo, mas é óbvio que haverá diferenças em relação ao produto antigo e à gestão [atual] dos pneus.”