F1: Pirelli divulga escolhas de pneus para as três primeiras corridas de 2026

A Pirelli confirmou as combinações de compostos para os três primeiros Grandes Prémios do Mundial de Fórmula 1 de 2026, em Melbourne, Xangai e Suzuka, garantindo que toda a nova gama de slicks – do C1 ao C5 – será utilizada logo no início do campeonato. Tal como em 2025, as escolhas cobrem desde a especificação mais dura até à mais macia, permitindo recolher dados em contextos de pista e clima bastante diferentes.​

O GP da Austrália, de 6 a 8 de março, terá os compostos C3, C4 e C5, a gama mais macia, repetindo a selecção que em 2024 favoreceu estratégias de duas paragens com uso das três misturas. Em 2025, a meteorologia variável obrigou ao recurso a intermédios durante boa parte da corrida, dividida em três fases distintas, com apenas a secção central em piso suficientemente seco para slicks.​

China com gama intermédia, Suzuka com escolha mais dura

Para o GP da China, em Xangai, de 13 a 16 de março, a Pirelli opta pela gama intermédia – C2, C3 e C4 – adequada a um circuito de 5,451 km com exigências laterais e longitudinais consideradas médias ao longo da época. A superfície foi integralmente repavimentada em 2025, obrigando as equipas a adaptarem‑se a um asfalto “novo”, com maior desgaste do lado esquerdo dos monolugares; em 2026, a pista volta a receber o primeiro fim de semana sprint do ano.​

Suzuka, palco do GP do Japão entre 27 e 29 de março, mantém a reputação de uma das pistas mais exigentes para os pneus, o que justifica a selecção mais dura: C1, C2 e C3. Em 2025, temperaturas de pista baixas e menor propensão ao “graining” permitiram alongar os turnos com médios e duros e completar a corrida com apenas uma paragem, em contraste com 2024, quando a degradação térmica obrigou a, pelo menos, duas visitas às boxes.​

Três testes antes de Melbourne com os novos monolugares

Os pilotos chegam à Austrália depois de 11 dias de testes de pré‑temporada, já com os carros de 2026 e os novos P Zero montados. O primeiro ensaio, à porta fechada, decorre em Barcelona entre 26 e 30 de janeiro, com cada equipa a escolher três dias de rodagem nesse intervalo. Seguem‑se duas sessões no Bahrein, de 11 a 13 e de 18 a 20 de fevereiro, em formato aberto ao público e media.​

Este programa alargado é visto por Pirelli e Fórmula 1 como essencial para validar a integração dos pneus nas novas regras técnicas, que alteram cargas aerodinâmicas e perfis de esforço sobre a borracha. A utilização de todos os cinco compostos nas primeiras corridas permitirá comparar, em contexto real, diferenças de performance, resistência ao “graining” e sensibilidade ao sobreaquecimento, afinando as escolhas para a fase europeia do calendário.