F1: Pirelli deverá mudar a reforçar construção dos pneus | AutoSport

A evolução dos monolugares de F1 em 2023 está a ser superior ao esperado, o que vai levar a Pirelli a mudar a especificação dos pneus, reforçando a construção dos mesmos.

É normal que de um ano para o outro haja um aumento relativo de performance, mas o aumento deste ano parece estar a revelar-se mais pronunciado do que o esperado, obrigado a Pirelli a medidas. Segundo a publicação RacingNews365, a Pirelli deverá introduzir a partir do GP de Silverstone uma nova especificação de pneus, para garantir a integridade das borrachas, sujeitas a forças superiores ao esperado. Segundo a publicação, esta especificação de pneu será a que será utilizada na época de 2024. Apesar de dizer que não há qualquer preocupação relativamente à segurança dos pneus atuais, a vontade de mudar de pneus chega antes da entrada em cena de pistas com elevada exigência energética, como Silverstone, Spa e Suzuka. Assim, deveremos ter pneus novos para a segunda metade da época.