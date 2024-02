F1: Pirelli confirma distribuição dos pneus para os testes de pré-temporada | AutoSport

McLaren e Alpine, por exemplo, não selecionaram qualquer jogo de pneus macios (C4 e C5), enquanto a Ferrari e a Visa Cash App RB precisam de seis jogos do pneu C4. Uma vez que o composto médio é visto como uma borracha útil para uma série abrangente de condições, devemos ver muitas voltas realizadas com os C3.

Existem cinco compostos de pneus diferentes, do C1 (muito duro) ao C5 (muito macio), levando as equipas a terem estratégias diferentes quando escolhem os seus conjuntos de pneus, conforme o programa que terão em mente para os 3 dias de ensaios.

As equipas receberão um total de 35 jogos de pneus, 30 dos quais podem ser utilizados em pista, enquanto os restantes servirão de substituição em caso de danos sofridos. Entre os conjuntos disponibilizados, estão incluídos dois de pneus intermédios e pneus de chuva, embora a necessidade destes no Barém pareça ser muito reduzida.

A Pirelli anunciou a distribuição dos pneus para os próximos três dias de testes coletivos da Fórmula 1 no Barém, com o objetivo de recolher o máximo de dados possíveis antes da ronda de abertura do calendário de 2024 no Circuito Internacional do Barém.

