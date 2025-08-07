F1: Pirelli concluiu testes dos novos pneus na Hungria, Leclerc fez 144 voltas

A Pirelli encerrou o seu segundo e último dia de testes para os pneus para 2026 em Hungaroring, com a Alpine e a Scuderia Ferrari a desempenharem papéis fundamentais no processo de desenvolvimento. O teste concentrou-se na avaliação de novos compostos e construções de pneus projetados para os regulamentos de 2026, que manterão o diâmetro atual de 18 polegadas, mas apresentarão larguras mais estreitas — 25 mm a menos na frente e 30 mm na traseira.

As temperaturas da pista variaram entre 31 °C e 53 °C, proporcionando condições desafiadoras, mas relevantes para a recolha de dados. A sessão da manhã foi dedicada a comparações de stints curtos entre diferentes protótipos de compostos (C3 a C5), enquanto a tarde foi reservada para o desempenho de longa duração, incluindo testes de uma nova versão C2.

Charles Leclerc, da Ferrari, completou com sucesso o programa completo, acumulando 144 voltas com um melhor tempo de 1:19.407. O dia da Alpine, no entanto, foi interrompido depois que Franco Colapinto saiu da pista no início da manhã, danificando o carro e interrompendo os testes com apenas 25 voltas completadas. O seu melhor tempo foi 1:20.270.

Ambas as equipas utilizaram carros modificados com base no seu chassis atual, adaptados para se adequarem às dimensões dos pneus que serão utilizados. Os dados recolhidos serão agora analisados pela Pirelli para refinar as especificações finais dos pneus de 2026.

“Foram dois dias úteis para avançar no desenvolvimento dos nossos compostos para a próxima temporada, já que entramos na reta final”, disse Mario Isola, diretor da Pirelli Motorsport. “Hungaroring é uma pista exigente devido às suas muitas curvas lentas e à quantidade de energia que é aplicada nos pneus numa volta bastante curta. Isto torna-a um local desafiante para testar pneus, em particular para os compostos que serão centrais na gama de 2026 – que irá de C1 a C6, tal como este ano.

Recolhemos muitos dados, embora tenha sido uma pena termos perdido parte da nossa quilometragem potencial hoje, quando Colapinto saiu da pista, apesar de isso não ter estado de forma alguma relacionado com os pneus. Quanto à construção, verificámos as nossas soluções finais no que diz respeito à homologação, antes da entrada em vigor dos regulamentos a 1 de setembro. Em contrapartida, temos agora mais três sessões de testes – em Monza, Mugello e Cidade do México – para concluir o desenvolvimento dos compostos, cuja homologação está prevista para 15 de dezembro.”