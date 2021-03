F1: Pirelli com 28 dias para preparar novos pneus para 2022

A preparação para 2022 não é feita apenas pelas equipas e a Pirelli também tem muito trabalho pela frente para preparar os novos pneus para as rodas de 18 polegadas.

A experiência que tem sido adquirida na Fórmula 2 é fundamental, mas os níveis de performance não são os mesmos e são necessárias máquinas mais exigentes. Assim as equipas irão fornecer versões adaptadas para estas novas rodas para ajudar a Pirelli a criar os pneus para a próxima era.

A Pirelli planeia realizar 10 sessões de teste num total de 28 dias este ano com nove equipas de Fórmula 1 em preparação para a temporada de 2022.Isto, naturalmente, está sujeito a quaisquer restrições resultantes da pandemia de Covid-19 em curso. O desenvolvimento dos novos pneus de 18 polegadas começou de facto em 2019, antes de ser pausado durante um ano como resultado da pandemia de Covid-19.

Este ano, os testes de 18 polegadas recomeçam com um programa variado para pneus slicks (sete sessões) e pneus de chuva (três sessões) que inclui quatro testes isolados e seis que decorrerão imediatamente após um grande prémio. As duas primeiras sessões tiveram lugar em Jerez, em Espanha, com a Ferrari, de 22 a 24 de Fevereiro: foram testados tanto pneus slick como para piso molhado. No total, as sessões de teste cobrem 20 dias ao longo de 2021, mas como mais do que um carro irá testar durante alguns desses dias, haverá o equivalente a 28 dias de testes ao longo do ano (22 dias no seco e seis dias no molhado).

“Estamos ansiosos por retomar brevemente os nossos testes para os novos pneus de 18 polegadas, mas como a pandemia de Covid-19 – que levou à suspensão do programa de testes no ano passado – ainda não terminou, é possível que o nosso calendário planeado para este ano tenha de ser modificado. Como resultado, temos também um plano de reserva. No entanto, elaborámos um programa que deverá permitir-nos retomar solidamente de onde parámos em 2019 e finalizar a especificação de uma nova geração de pneus ao abrigo de novos regulamentos que darão à Fórmula 1 um aspecto muito diferente no próximo ano. Muito obrigado a todas as equipas pelo seu apoio no fornecimento de simulações e carros adaptados, dando-nos uma boa base de trabalho. começámos já em Jerez, em Espanha, durante três dias com a Ferrari, e acabaremos no circuito francês Magny-Cours com a Alpine em Setembro”, disse Mario Isola, responsável da Pirelli.