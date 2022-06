F1: Pirelli aposta nos compostos mais macios para Baku | AutoSport

A Pirelli apostou nos compostos mais macios para a prova do próximo fim de semana, em Baku. A última visita ao traçado citadino não correu muito bem, com alguns pneus a darem de si, mas este ano, com os pneus de 18 polegadas, mais resistentes, tal não deverá ser problema.

Para o Circuito da Cidade de Baku, que combina a complexidade do Mónaco com as velocidades de Monza, a Pirelli apostou nos três pneus mais macios da sua gama: o C3 duro, o C4 médio, e o C5 macio. Esta é a mesma seleção que foi feita para o Azerbaijão no ano passado – embora os compostos e as construções sejam completamente novos.

Baku é um circuito citadino com personalidade própria, combinando rectas rápidas com algumas secções extremamente estreitas e técnicas, especialmente em torno da famosa Curva 9 no centro antigo da cidade. Como resultado, ao contrário do Mónaco, as equipas tendem a optar por uma configuração de baixo a médio apoio aerodinâmico em Baku: equilibrando a exigência de aderência nas curvas apertadas com a necessidade de altas velocidades de topo nas retas rápidas para facilitar a ultrapassagem. Em 2016, Valtteri Bottas – a conduzir para a Williams na altura – excedeu os 378 km/h em Baku ): um recorde não oficial de F1 que ainda hoje se mantém.

O tempo deverá ser quente, com temperaturas de pista superiores a 50 graus, mas o confinamento apertado dos edifícios em volta do circuito significa que existem áreas alternadas de luz e sombra, variando a temperatura da pista.

No ano passado, a estratégia vencedora foi, efectivamente, a de uma paragem (embora a corrida tenha sido neutralizada por uma bandeira vermelha perto do final). Nessa ocasião, a estratégia preferida da maior parte do pelotão foi um arranque com os pneus macios, passando para os duros, com o pneu macio montado novamente para o sprint final de três voltas. No entanto, a regra de utilizar o pneu usado para fazer o tempo mais rápido na Q2 para a partida da corrida estava em vigor na altura para os 10 primeiros, pelo que a estratégia pode ser diferente este ano.