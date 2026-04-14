F1: Pirelli aposta nas borrachas mais macias para as próximas corridas
A Pirelli anunciou a seleção de compostos para as próximas duas rondas do campeonato — Miami e Montreal — ambas com formato Sprint. Serão usados os compostos C3, C4 e C5, designados como duros, médios e macios, respetivamente, nas duas provas.
O Grande Prémio de Miami (1-3 de maio) será a primeira corrida americana da temporada, após uma pausa de um mês motivada pelo cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. O circuito construído em torno do estádio dos Dolphins conta com asfalto muito suave, favorecendo o uso dos compostos mais macios. A degradação é predominantemente térmica devido às elevadas temperaturas na Florida, mas no ano passado revelou-se limitada, o que proporcionou várias disputas em pista na fase inicial da corrida.
No Canadá (22-24 de maio), a seleção mais macia repete-se graças a uma superfície pouco abrasiva e à necessidade de garantir aderência adequada nas zonas de travagem intensa. Em 2025, quando o leque incluía o C6, esse composto foi utilizado, embora o macio tenha ficado à margem das estratégias de corrida, dominadas por duas paragens com duros e médios. Montreal acrescenta ainda a variável meteorológica, especialmente por surgir mais cedo no calendário.
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