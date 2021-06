F1: Pirelli aponta o dedo à Red Bull e Aston Martin | AutoSport

A Pirelli voltou a apontar o dedo às equipas que sofreram falhas nos pneus no GP do Azerbaijão. Aston Martin e Red Bull são acusadas de não terem cumprido com os parâmetros de pressões mínimas indicados pela fornecedora de pneus.

Mario Isola, responsável da Pirelli deixou claro que as falhas nos pneus em Baku foram originadas pelo uso de pressões fora da janela indicada:

“O que aconteceu em Baku foi simplesmente que as condições de funcionamento previstas foram diferentes em comparação com as condições reais de funcionamento – e isso criou as falhas”, disse Isola aos meios de comunicação social na quinta-feira em França. “Quando se tem muita energia a ir para os pneus, com a pressão a ser menor em comparação com o que é esperado, o resultado é que no flanco há aquilo a que chamamos onde estacionária que colocam muita energia nas laterais do pneu. E, a certa altura, o pneu rebenta. Foi isso que aconteceu, e a razão pela qual tivemos esta situação em Baku”.

“Quando definimos os parâmetros, recebemos as simulações e consideramos as margens”, explicou ele. “As cargas esperadas, o apoio aerodinâmico, ou a velocidade, são simuladas, pelo que não é exatamente o valor que encontramos na pista. E, neste caso em Baku, também encontrámos alguns parâmetros que não eram exatamente o que encontrámos na pista. Assumimos que estão a correr a uma certa pressão, e um certo camber. E com uma margem, é claro, corremos em condições que são boas para o pneu. Nesse caso, não atingimos essas condições, não porque as equipas estavam a fazer algo contra os regulamentos, mas porque procuravam, como habitualmente, desempenho, e isso criou um cenário diferente do que estávamos à espera. E o cenário diferente era que, principalmente os pneus estavam a funcionar a uma pressão mais baixa em comparação com as expectativas”.

“Se o regulamento não está escrito que existe uma pressão [mínima] de corrida que se tem de respeitar, não posso dizer que eles estavam a fazer algo contra o regulamento na sua busca de mais desempenho”, continuou Isola. “Se respeitarem a pressão mínima antes do arranque, estão a cumprir o regulamento. Se o mesmo acontecer no próximo ano quando nós, com o sensor padrão, impomos uma pressão de funcionamento, nesse caso eles estarão a ir contra a regulamentação. Mas não é este o caso este ano”.