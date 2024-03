F1: Pirelli anuncia seleção de pneus para os GP do Japão, China e Miami | AutoSport

Xangai regressa como palco do Grande Prémio da China após cinco anos de ausência, tendo no programa a primeira corrida Sprint de 2024. Por conseguinte, a forma como a nova geração de carros introduzida em 2022 interage com a pista – que apresenta uma mistura de diferentes curvas e uma das mais longas retas da F1, com cerca de 1,2 quilómetros – é uma incógnita.

No circuito de Suzuka, uma das pistas mais exigentes para os pneus em termos de carga, os três compostos mais duros foram, sem surpresa, os escolhidos pelo fornecedor exclusivo da Fórmula 1: C1 como pneu duro, C2 como médio e C3 como macio. Para as outras duas corridas, foram selecionados os compostos intermédio – C2 como duro, C3 como médio e C4 como macio – apesar de estas duas pistas terem características muito diferentes.

A Pirelli revelou hoje os compostos que estarão disponíveis para as equipas para os próximos três Grandes Prémios no Japão (5 a 7 abril), China (19 a 21 abril) e Miami (3 a 5 maio).

