F1: Pirelli anuncia pneus para o resto da temporada

A Pirelli anunciou as seleções de compostos de pneus para piso seco para as últimas dez corridas da temporada de Fórmula 1 de 2025, introduzindo várias mudanças em relação ao ano passado. Essas decisões, tomadas em colaboração com a FIA e a F1, são baseadas em dados de desempenho atualizados e têm como objetivo aumentar a variedade estratégica e a gestão dos pneus numa ampla gama de circuitos.

No Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, a Pirelli optou por uma escolha mais suave do que em 2024. Este ano, os compostos selecionados são C2 como duro, C3 como médio e C4 como macio. Na temporada passada, foi utilizado o trio mais duro (C1, C2, C3), com a maioria dos pilotos a completar a corrida com apenas uma paragem nas boxes. No Azerbaijão, o novo composto C6 regressa e a alocação de pneus muda para uma gama mais macia: C4 como duro, C5 como médio e C6 como macio. Isto difere da utilização do C3, C4 e C5 no ano passado e visa abrir mais opções estratégicas.

A estratégia de pneus em Spa foi inconclusiva devido às condições de chuva, mas o salto de composto ocorrerá novamente em algumas etapas americanas. Em Austin, os compostos médio (C3) e macio (C4) permanecem inalterados, mas o pneu duro passa a ser um nível mais duro, de C2 para C1. Uma mudança semelhante ocorre na Cidade do México, onde o Médio e o Macio permanecem C4 e C5, respetivamente, enquanto o Duro passa de C3 para C2.

Para o Grande Prémio de São Paulo, a Pirelli voltou à combinação mais dura de 2023 de C2, C3 e C4, depois de determinar no ano passado que o composto mais macio (C5) não era adequado para corridas.

As seleções de pneus permanecem inalteradas para cinco eventos: Monza, Singapura, Las Vegas e Abu Dhabi continuarão a usar C3, C4 e C5, enquanto o Qatar manterá os compostos mais duros — C1, C2 e C3 — devido às suas exigências extremas aos pneus.

Estas mudanças refletem os esforços contínuos da Pirelli para otimizar o desempenho dos pneus e as possibilidades estratégicas com base na evolução dos dados e das condições de corrida.