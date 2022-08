F1, Pirelli anuncia os compostos de pneus para as próximas três corridas | AutoSport

Por Eduardo Moreira

A Pirelli confirmou a seleção de compostos de pneus para as três corridas a seguir à paragem de verão da Fórmula 1. Para o Grande Prémio da Bélgica, em Spa-Francorchamps o fabricante de pneus italiano opta pelos compostos do meio: os C2, C3 e C4. A mesma seleção usada nos últimos Grandes Prémios, de França e da Hungria.

Para a ronda 15, o Grande Prémio dos Países-Baixos, em Zandvoort, a Pirelli selecionou os pneus mais duros: os C1, C2 e C3. Esta combinação ainda só tinha sido usada nos Grandes Prémios do Bahrain e de Espanha, nesta época. Para o último dos três Grandes Prémios, que se vai realizar no circuito de alta velocidade de Monza, a Pirelli opta, uma vez mais, pelos compostos do meio: os C2, C3 e C4.