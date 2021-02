F1: Pirelli anuncia escolha de pneus para a época 2021

A Pirelli já escolheu os pneus para as 23 rondas do campeonato 2021 de F1.

Tendo em conta algumas das dificuldades logísticas causadas pela pandemia de Covid-19, que tem o potencial de perturbar as viagens e as cadeias de abastecimento, os regulamentos desportivos da Fórmula 1 mudaram para oferecer a máxima flexibilidade, deixando de ser necessário fazer escolhas de pneus com 14 semanas de antecedência para eventos de longo curso e com oito semanas de antecedência para eventos europeus. Como foi o caso no ano passado, haverá uma atribuição fixa para cada piloto de dois conjuntos duros, três conjuntos médios, e oito conjuntos macios em cada corrida.

Isto significa que as escolhas e atribuições serão fixadas ao longo da época, embora a Pirelli e a FIA se reservem o direito de alterar a seleção até 15 dias antes de cada corrida, caso as circunstâncias o exijam.

“Anunciar todas as seleções para o ano agora mesmo ajudará as equipas e os pilotos no seu planeamento, permitindo também a máxima flexibilidade no caso do calendário ter de mudar devido às restrições da Covid-19, como vimos no ano passado” disse Mário Isola, responsável da Pirelli. “As seleções em si são, no conjunto, semelhantes às do ano passado (ou 2019, no caso de corridas não realizadas em 2020), o que significa que as equipas devem ter muitos dados- mas temos duas corridas em que a seleção tendeu para borrachas mais suaves. A primeira é no Azerbaijão, onde o nosso pneu duro C2 não foi utilizado da última vez, pelo que vamos agora com a seleção mais suave de todas: C3, C4 e C5. Depois temos o Brasil, onde vamos levar o C2, C3 e C4 este ano, já que o C1 que foi selecionado como a escolha mais dura da última vez não mostrou uma vantagem particularmente grande em termos de desgaste em relação aos médios. Em ambos os casos, a nomeação mais suave poderia levar a uma maior variedade de estratégias raciais”.