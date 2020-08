F1: Pirelli agradece menos carga aerodinâmica em 2021

O chefe da Pirelli na Fórmula 1, Mario Isola, diz que o plano da FIA de reduzir os níveis de carga aerodinâmica em 2021 pode ajudar a marca a desenvolver os pneus.

Após imensos problemas no Grande Prémio da Grã-Bretanha, a FIA prometeu reuniu um grupo de trabalho para discutir estas questões técnicas para 2021.

“Não posso dizer que não estou de acordo com esta ação tomada pela FIA. Não quero que a mensagem seja ‘por razões de segurança’, porque podemos usar a pressão dos pneus para tal. Mas, se considerarmos que até ao final de 2021 a capacidade das equipas para desenvolver os carros é enorme, podemos acabar o ano com carros com muita carga aerodinâmica”, afirmou Isola.

Para 2021, a Pirelli ainda espera que se possa modificar a construção dos atuais pneus. A marca italiana planeia realizar testes em certas sessões de treinos livres, mais tarde no calendário.