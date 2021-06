F1, Pirelli: acidentes em Baku “deveu-se a uma rutura circunferencial no flanco interior” | AutoSport

A Pirelli já anunciou o resultado da investigação aos rebentamentos dos pneus de Lance Stroll e Max Verstappen durante a corrida do GP do Azerbaijão. O fornecedor de pneus da F1, diz que embora os parâmetros por si delineados tenham sido seguidos, a rutura dos pneus pode estar “relacionada com as condições de funcionamento do pneu” e avisa que vai ser mais vigilante em França em relação às pressões.

Ao lermos o comunicado do fornecedor, ficamos ainda com mais dúvidas do que se passou. Nem as equipas competiram com mais ou menos pressão nos pneus que aquilo que foi indicado, nem utilizaram os pneus durante mais voltas que o preferível, nem os pneus tinham qualquer defeito, mas ainda assim, acordaram um novo conjunto de protocolos. São mais as dúvidas que as certezas.

Este é o comunicado da Pirelli:

“A Pirelli, em conjunto com a FIA, completou a análise dos pneus traseiros esquerdos envolvidos nos incidentes que afetaram Lance Stroll e Max Verstappen durante o recente Grande Prémio do Azerbaijão.

Esta análise também incluiu os pneus utilizados por outros carros na corrida, que tiveram o mesmo ou maior número de voltas em comparação com os que foram danificados. O processo estabeleceu que não havia defeitos de produção ou de qualidade em nenhum dos pneus; nem havia qualquer sinal de fadiga ou delaminação. As causas das duas falhas dos pneus traseiros esquerdos nos carros da Aston Martin e da Red Bull foram claramente identificadas. Em cada caso, isto deveu-se a uma rutura circunferencial no flanco interior, que pode estar relacionada com as condições de funcionamento do pneu, apesar de terem sido seguidos os parâmetros de arranque prescritos (pressão mínima e temperatura máxima da manta).

Como resultado desta análise, a Pirelli apresentou o seu relatório à FIA e às Equipas. A FIA e a Pirelli acordaram um novo conjunto de protocolos, incluindo uma diretiva técnica melhorada já distribuída, para monitorizar as condições de funcionamento durante um fim-de-semana de corrida e considerarão quaisquer outras ações apropriadas.”