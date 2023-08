F1: Pintura especial nos dois carros da Ferrari para Monza | AutoSport

Os dois Ferrari SF-23 vão apresentar uma pintura especial, bem como nos capacetes e fatos de corrida de Charles Leclerc e Carlos Sainz para a corrida ‘caseira’ da Scuderia no Grande Prémio de Itália que se realiza no próximo fim de semana no Autódromo de Monza.

A Ferrari explica que a decoração é muito mais do que apenas um pintura diferente.Segundo a equipa “será um fim de semana de convidados especiais, troféus e carros. Será uma oportunidade para os fãs da Ferrari celebrarem o ADN de corrida da marca e a sua relação única com o circuito de Monza”.

A Ferrari pretende celebrar a vitória nas 24 Horas de Le Mans, em junho, do seu hipercarro 499P conduzido por James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, assim como a Scuderia prestará homenagem ao centenário da Aeronautica Militare.

Entre os convidados da Ferrari no circuito de Monza estarão dois dos três pilotos de Le Mans, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi. A tripulação do 499P número 51 da equipa Ferrari-AF Corse, que venceu as 24 Horas de Le Mans 58 anos depois da última vitória à geral em 1965, trará consigo o troféu de vencedor. Junta-se Antonio Fuoco, que no carro número 50 fez a pole position e estabeleceu a volta mais rápida da corrida em Le Mans e terminou em segundo lugar nas 6 Horas de Monza, prova que também contou para o Campeonato do Mundo de Resistência.