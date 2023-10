F1: Pininfarina criou o troféu oficial do Grande Prémio do Catar | AutoSport

O Circuito Internacional de Losail associou-se à Pininfarina, a célebre empresa italiana de design e arquitetura, com reconhecido mérito pelos seus trabalhos na indústria automóvel, para criar o troféu oficial do Grande Prémio do Catar que será entregue ao vencedor da corrida do próximo domingo.

Em comunicado, a Pininfarina diz que a inspiração para o troféu foi o dinamismo da Fórmula 1 e que o processo de desenvolvimento e produção foi executado em três meses.

O projeto contou com a ajuda de artesãos com experiência na elaboração de padrões ondulados, que prestam homenagem às dunas de areia do Catar, com uma placa de resina de cor púrpura profunda com um estilo geométrico que representa o tradicional tapete Sadu. O acabamento é em alumínio acetinado, relegando para o estilo característico da Pininfarina.

O troféu pesa aproximadamente 3,6 kg e tem uma altura de 55 cm, e pretende simbolizar “o contraste entre o rico património e a modernidade do Catar”.