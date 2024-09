F1: Pilotos vão reunir-se para discutir a polémica com Max Verstappen

Os pilotos de Fórmula 1 estão a planear discussões em resposta ao castigo aplicado pela FIA a Max Verstappen por ter dito palavrões durante uma conferência de imprensa.

A controvérsia surge na sequência do desejo do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, de reduzir os palavrões no desporto automóvel. Verstappen recebeu uma sanção de serviço público por ter usado linguagem imprópria antes do Grande Prémio de Singapura, o que provocou frustração entre os pilotos. Verstappen, apoiado por outros pilotos no seu chat privado da GPDA (Associação de Pilotos do Grande Prémio), criticou a decisão como “disparatada”, enquanto o presidente da GPDA, Alex Wurz, considerou o castigo excessivo, especialmente quando comparado com a glorificação de linguagem semelhante em programas como Drive to Survive.

Wurz sublinhou que a GPDA prefere resolver os problemas em privado com a FIA, salientando a necessidade de os pilotos se exprimirem de forma autêntica, evitando a linguagem ofensiva.

“Quantos serviços comunitários vitalícios Guenther Steiner teria de cumprir por ter usado a palavra com “F”?”, disse Wurz. “Foi glorificado por ter usado essa palavra. A Netflix transmitiu isto em todo o mundo, sem problemas. Tenho de o dizer: [a escolha das palavras] não é do meu gosto pessoal como piloto. Como presidente da GPDA, tenho de dizer oficialmente que vamos, obviamente, discutir o assunto internamente, primeiro chegar a um consenso total e, depois, vamos considerar se e de que forma vamos falar com a FIA e com o presidente. Pessoalmente, acredito sempre, e também fazemos isso na GPDA: resolvemos internamente”, disse ele. “Não passamos pelos media. Muito raramente alguma coisa passa da GPDA para os meios de comunicação social, porque tentamos resolver as coisas internamente para o bem do desporto e queremos juntar as pessoas e as principais partes interessadas na nossa jornada. Penso que os pilotos têm de poder exprimir-se autenticamente até certo ponto. Claro que não deve ser algo pessoalmente ofensivo e também não deve ser discriminatório. Todos eles já percorreram um longo caminho nesse domínio. Por isso, para mim, pessoalmente, a sanção é demasiado severa”.