F1: Pilotos relativizam peso da experiência com as novas regras da F1, mas… “mente aberta”

Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas e George Russell consideram que a experiência pode ser uma vantagem no arranque da Fórmula 1 de 2026, mas rejeitam que seja decisiva num contexto de regulamentos totalmente novos.

Na conferência de imprensa do GP da Austrália, os três pilotos sublinharam que a adaptação rápida e a confiança ao volante serão determinantes numa fase em que equipas e pilotos enfrentam uma curva de aprendizagem acentuada.

“Ajuda, mas não garante”: a leitura dos pilotos

Questionado sobre se 2026 pode ser um ano em que “os veteranos” ganham peso, Hülkenberg respondeu que a experiência “é bom ter”, mas “não garante nada”, salientando que o essencial continua a ser sentir-se confortável e confiante no carro e encontrar rapidamente o ritmo. O alemão acrescentou que, com tanta novidade, a evolução ao longo das primeiras corridas deverá ser grande para todos.

Bottas alinhou na mesma ideia, defendendo que a experiência “ajuda”, embora não resolva por si só os problemas, e enquadrou-a como particularmente relevante para uma equipa nova como a Cadillac. O finlandês afirmou que ele e Sergio Pérez trazem referências de diferentes estruturas e contextos competitivos, o que poderá apoiar decisões técnicas e operacionais numa fase inicial.

Russell: mente aberta pode ser trunfo

Russell, por seu lado, disse ainda se sentir “jovem” face à pergunta, mas reconheceu que há argumentos a favor e contra a experiência: entrar sem hábitos do passado pode permitir uma abordagem mais aberta às novas exigências. Ainda assim, o piloto da Mercedes frisou que os fundamentos não mudam: “é preciso ir ao limite” e, no fim, “o mais rápido” acabará por se impor.

