F1: Pilotos querem regresso das caixas de gravilha

Regresso ao passado? Vários pilotos mostraram-se a favor do regresso das caixas de gravilha ou outros limites de pista físicos, para evitar os abusos nas escapatórias.

Nomes como Lewis Hamilton, Esteban Ocon e Kevin Magnussen, acreditam que a atual controvérsia sobre as diretrizes de condução poderia ser resolvida através da reintrodução de limites de pista físicos.

Atualmente, as regras favorecem o piloto que chega primeiro ao apex de uma curva, o que alguns pilotos exploram travando cedo para garantir a posição, mesmo que isso implique o risco de um ou ambos os carros saírem de pista. Um dos pilotos que mais usa essa tática é Max Verstappen que já por várias vezes usou as diretrizes a seu favor.

Hamilton argumentou que as corridas eram mais disciplinadas antes das extensas escapatórias, uma vez que sair da pista significava acabar na relva ou na gravilha, o que desencorajava manobras arriscadas. Ele sugeriu que voltar a esse estilo “old-school” poderia aumentar a responsabilidade.

“Penso que, quando entrei para a F1, não tínhamos estas grandes escapatórias, por isso, quando se entrava, era preciso trabalhar para chegar ao limite”, afirmou. “Não se podia ir para além dele, sair da pista e voltar a entrar. Foi isso que mais notei quando, talvez no tempo do Max ou talvez um pouco antes, começaram a fazer estas grandes escapatórias, onde os pilotos mais jovens podiam entrar e abusar.

Penso que isso lhes deu uma boa almofada para se ambientarem ao desporto e encontrarem o limite onde, digamos, como no tempo do Fernando e antes disso, não se podia ir além do limite. Pouhon, por exemplo, a curva 10 em Spa, por exemplo, costumava ter relva mesmo para além do lancil e gravilha, o que era definitivamente preocupante quando se entrava numa curva dessas. Eu diria que essa foi a maior mudança. Seria ótimo ver o regresso do “old school”, se possível. Caixas de gravilha ou algo do género. Talvez não seja seguro, mas veremos”.

Ocon concordou, observando que os limites da pista ditam o comportamento e que os circuitos com gravilha, como o Red Bull Ring, na Áustria, registam menos incidentes fora de pista do que os que têm extensas pistas, como Austin. Magnussen concordou, descrevendo as atuais diretrizes como “confusas” e defendendo regras mais simples, especialmente se os desenhos das pistas desencorajarem os pilotos de explorar as arestas.

“Penso que a FIA está ciente disso e está a tentar fazer alterações”, afirmou Magnussen. “Não é ótimo neste momento. Há muito espaço para explorar estas diretrizes. Precisam de repensar um pouco, voltar ao básico”.

“As pistas tornam as coisas incrivelmente difíceis, porque temos as escapatórias e nem sequer sentimos que saímos”, afirmou. “É demasiado fácil correr uns com os outros ficando no exterior. Depois tentamos ter a asa dianteira à frente no apex e novamente à saída, e depois tentamos fazer com que pareça que fomos empurrados para fora. É como se não fosse real. Estamos a tentar fazer com que pareça de certa forma, em vez de estarmos apenas a tentar passar. Acho que é uma pena, por isso, a gravilha ou qualquer outra coisa para evitar saídas na parte exterior da pista vai ajudar. E, nessas pistas, acho que deviam deixar isso ao critério dos pilotos. Ter algumas regras como se comportar durante a travagem e reagir ao movimento do carro de trás. Penso que isso tem de existir. Mas o grande problema são as pistas”.