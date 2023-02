F1: Pilotos obrigados a adaptar-se a um novo equilíbrio nos carros | AutoSport

Este ano, os carros são equipados com pneus dianteiros repensados pela Pirelli, para mitigar a subviragem que afetou a generalidade dos carros na época passada. Este ano os carros apresentam um comportamento diferente.

Mario Isola admitiu que alguns pilotos se queixavam de ter uma traseira menos forte (com menos aderência e por conseguinte menos tração), mas o responsável da Pirelli explicou que o novo pneu e os novos carros motivaram um novo equilíbrio e que os pilotos terão ainda de se adaptar a esta nova realidade. Olhando para os tempos, os carros estão competitivos e já relativamente perto do tempo da qualificação que no ano passado, na pista do Bahrein, ficou no segundo 30. No primeiro dia de testes, os carros já rodam no segundo 32. Mesmo com uma traseira menos forte, os carros deste ano começam a dar bons sinais.

Photo: Philippe Nanchino