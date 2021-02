F1: Pilotos no ‘Grupo de trabalho do controlo de custos

Entre as várias medidas tomadas hoje na reunião da Comissão Fórmula 1 a FIA e a Fórmula 1 confirmaram também que foi abordado o tema do controlo de custos que vai ser implementado este ano na Fórmula 1, pela primeira vez na sua história. Foram referidos vários tópicos em torno do controlo de custos e de como este objetivo global pode ser alcançado durante os próximos anos, foram apresentados durante a reunião. Como parte desta medida, será criado um grupo de trabalho – incluindo os próprios pilotos – para discutir o tema dos contratos de pilotos e dos elementos mais destacados na gestão das equipas. Ou seja, apesar de para já os salários dos pilotos e os dirigentes de topo terem ficado de fora do teto orçamental, a FIA e a F1 procuram soluções para esta questão, que é sensível.

Na verdade, e apesar de fazer todo o sentido que exista um teto orçamental que equilibre o mais possível as equipas, não será nada fácil balizar salários de pilotos e elementos de gestão. Talvez a solução NBA seja uma boa ideia: Existe um valor para o conjunto da equipa. Se uma paga 30% desse valor a um só jogador, só lhe restam 70% para distribuir por todos os restantes jogadores. Aplicando isto à F1, só fazendo algo do estilo: O valor dos salários de pilotos e dirigentes, somado, não poderia ultrapassar um determinado valor. Encontrá-lo é que não deve ser fácil…