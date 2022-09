F1: Pilotos Mercedes não acreditam na vitória em Singapura | AutoSport

A Mercedes procura a sua primeira vitória nesta temporada e Singapura costuma ser um circuito bom para os Flechas de Prata. As exigências do traçado citadino poderão, teoricamente, beneficiar a equipa germânica, mas os pilotos não parecem otimistas.

A Mercedes tem quatro vitórias em Singapura, contra três da Ferrari e três da Red Bull. Historicamente, nas últimas cinco visitas, a Mercedes venceu três e a Ferrari duas. Sebastian Vettel é o especialista, com cinco vitórias, contra quatro de Lewis Hamilton, no palco onde fez uma das melhores voltas de qualificação da sua carreira.

Lewis Hamilton considera que a Red Bull está imbatível e por isso uma vitória não parece provável:

“Temos de ser realistas. A Red Bull é quase imbatível”, disse Hamilton. “Vai ser preciso muito trabalho para vencer aquele carro. Em termos de desempenho, eles estão totalmente à frente de todos. Não os apanhámos e não temos atualizações para os ultrapassar, por isso vai ser preciso alguma sorte. Não é impossível, porque poderíamos tê-los vencido em Zandvoort, talvez os pudéssemos ter vencido em Budapeste”.

Russell acredita que, em teoria, o traçado beneficia o W13, mas os resultados têm sido maus em pistas citadinas:

“Penso que, no papel, Singapura deveria adequar-se ao nosso carro – mas quando olhamos para os circuitos do Mónaco e do Azerbaijão, o nosso carro não se saiu muito bem por causa dos ressaltos”, disse Russell. “Não temos muita certeza de como vai ser. Mas precisamos de continuar a trabalhar, continuar a melhorar o carro e estou satisfeito por termos uma direção clara que precisamos de seguir agora”.