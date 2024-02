F1: Pilotos mais otimistas para os fins de semana de Sprint depois das alterações | AutoSport

As alterações para os fins de semana com formato Sprint estão a ir de encontro ao que os pilotos pediam, por isso é com naturalidade que estes aprovam a mudança anunciada pela Comissão de F1 no início deste ano.

Ainda na apresentação do Alpine A524, Pierre Gasly deu o seu aval às mudanças, uma vez que o fim de semana começa com treino livre 1, seguido da qualificação para a Sprint e corrida no dia seguinte, realizados em condição inicial de parque fechado desde a primeira sessão de sexta-feira. Posteriormente, as equipas têm a oportunidade de alterar a configuração do carro com o conhecimento adquirido no tempo em pista anterior para a qualificação do Grande Prémio, entrando novamente em parque fechado até ao final da corrida do Grande Prémio, no domingo.

Sobre este tema, apesar de ter, por diversas vezes, dito que não gosta das Sprint, Max Verstappen salientou que passa a existir “um pouco mais de lógica”, mantendo que “para mim, não fico mais entusiasmado por ganhar uma corrida de Sprint ou lutar por este tipo de corridas”.

Sobre a questão dos períodos de parque fechado, o tricampeão do Mundo de Fórmula 1 afirmou que “é um pouco melhor”, uma vez que o que acontecia era não se poder alterar a configuração dos carros, sabendo que “o fim de semana está arruinado e não podemos mudar nada. Assim, com certeza, vai ajudar”.

Carlos Sainz foi outro piloto que abordou as alterações ao período de parque fechado, considerando que “um piloto e uma equipa devem ter sempre a oportunidade de mudar as coisas no carro se o carro não estiver a funcionar como deveria ou como se espera”.

Sainz congratula as novas regras, mas também deixa claro que, pessoalmente, teria gostado que as alterações tivessem ido “um pouco mais” longe. “Acho que o sábado revela demasiado do que vai acontecer no domingo”, disse Sainz.